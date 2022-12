'S sekiro in nožem je mahal toliko časa, dokler ni bilo vse tiho'

18-letnik je imel v žepu že poziv za vojsko, ko se je pridružil skupini za mizo. Morda zato, da bi mu gospodar, za katerega sta z mamo bila prepričana, da ju je oškodoval, kaj primaknil. Kako je potekal pogovor, je nemogoče izvedeti, saj dogodka ni preživel nihče razen storilca, pa tudi zaradi časovne odmaknjenosti in kazenskega spisa, ki je pristal v arhivih. A očitno se je vnel besedni spopad med mladeničem in gospodarjem, ta pa je potem zagrabil sekiro in s stopim delom v prsni koš sunil 18-letnika.

Pisal se je 5. januar daljnega leta 1966. Bil je miren dan in gospodar hiše v Jareninskem dolu (to je levi del vasi, ko pripeljete v kraj Jarenina v občini Pesnica) je za mizo imel več ljudi. Svojo gospodinjo, podnajemnika in dva prijatelja, zakonca, ki sta ta dan prišla na obisk s Ptuja. Nenapovedan pa je ta dan na vrata domačije premožnega gospodarja Alojza Repe s številko 57 potrkal 18-letnik, ki tu ni bil tujec. Ko je bil star približno enajst let, je v tej hiši približno leto dni živel s svojo mamo, ki je bila gospodinja, obetala pa si je tudi kaj več z ovdovelim gospodarjem Repo. A odšla razočarana in praznih rok.

"Takrat se je začelo. 18-letnik je zgrabil sekiro, v drugo roko vzel nož, s katerim je maloprej rezal meso, ki ga je imel na krožniku, pomagal pa si je tudi z neko kovinsko palico. Medtem, ko je skočil na gospodarja, ga je po glavi s petkilogramsko utežjo mahnil podnajemnik Anton Šprajc, to pa ga je tako razbesnelo, da je potem mahal okoli sebe, dokler ni bilo vse tiho," nam je v Policijskem muzeju v Tacnu povedala upokojena kustosinja, ki je tu delala dolgih 40 let in je ta primer spoznala pobližje, mag. Biserka Debeljak. A kljub temu, da so po prijetju, dobrih šest let po dogodku, preiskovalci in tudi pravosodni organi zaključili, da je šlo za uboje, saj da mladenič ni imel namena to storiti, ko je prišel v Jarenino, je zanimivo, kako je postopal po tem, ko je vse potihnilo, kar pomeni, da je bilo vseh pet oseb mrtvih.

"On je ves prostor posul z belo moko, da je pokril madeže krvi. Iz kante za mleko je vzel 200 tisoč takratnih dinarjev, saj je vedel, kje gospodar Repa hrani denar, in zažgal tudi nekaj njegovih dokumentov ter napisal na kuverto zanj usoden stavek: šli smo v mesto. Ta listek je nato nalepil na vrata domačije, hišo zaklenil, ključ odvrgel in šel," nam je še povedala Debeljakova. Na tleh pod panelom, kjer je nekaj slik tega pokola, opazim zarjavelo staro kovinsko kanto za mleko in Debeljakova potrdi, da je to prav tista kanta, v kateri je Repa hranil denar in ki je bila v resnici povod za smrt petih ljudi.

Z bombažno rokavico, ki mi jo priskrbijo v muzeju, jo dvignem in si jo pobližje ogledam, z mislimi o tem, kaj lahko naredi denar iz človeka in koliko nepotrebnih smrti je na svetu bilo in na žalost še bo zaradi tega pisanega papirja, po katerem večina ljudi hlepi, saj je prepričana, da jim bo prinesel srečo.