S senzoričnim ocenjevanjem piva na pomoč slovenskim pivovarjem

Če smo lahko včasih izbirali le med pivom z zeleno ali rdečo etiketo z ene ali druge strani Trojan, je v zadnjih letih izbira te priljubljene pijače tako narasla, da se je včasih že kar težko odločiti, katero izbrati. Pred dvema letoma so bile v Sloveniji 104 pivovarne, sedaj pa je pivovarstvo med tistimi dejavnostmi, ki so zaradi koronavirusa utrpele največ škode. S prvim senzoričnim ocenjevanjem piva pri nas skušata Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij ter Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo zagnati promocijo za okrevanje pivovarn.

