S šestimi glasovi proti trem so sodniki odločili, da je pogoj PC neustaven

Ustavno sodišče je presodilo, da je bil vladni odlok, ki je za državno upravo uvajal pogoj PC, torej preboleli in cepljeni, ne pa tudi testirani, neustaven. Gre za odlok, ki ga je ustavno sodišče zadržalo že konec septembra, kljub temu, da ni več v veljavi pa je sodišče o njem odločalo, saj da gre za pomembno ustavnopravno vprašanje. S šestimi glasovi proti trem so sodniki zdaj dokončno odločili. A kot poudarjajo, to ne pomeni, da je cepljenje zaposlenih pogoj za opravljanje določenih poklicev nesorazmeren ukrep.