Nekdanji košarkar s supom od Kopra do Dubrovnika, vmes pobiral odpadke

Prvi, ki je na supu brez spremstva in z vso opremo na deski prevozil dolgo pot od Kopra do Dubrovnika, je Slovenec in nekdanji dolgoletni košarkar Slovana Miloš Banič. Ob opazkah hrvaških ribičev na odprtem jadranskem morju, da smo tako nori samo Slovenci, je skrbel tudi za morje ter pobiral odpadke. Pravi pa, da mu je morje dobrodelnost vse dolge dni vračalo.