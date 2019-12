S teleoskrbo uspeli zmanjšati število hospitalizacij za 20 odstotkov

Potrebe ljudi po zdravstveni oskrbi se zaradi staranja prebivalstva in epidemije kroničnih bolezni povečujejo bistveno hitreje kot razpoložljivi kadrovski in finančni viri. Ena od rešitev je teleoskrba. Zdravniki so bolnikom razdelili merilnike in tablice, preko katerih so ti pošiljali podatke na kliniko in pri bolnikih s srčnim popuščanjem uspeli zmanjšati število hospitalizacij za 20 odstotkov.