S teniškimi žogicami na golf igrišču v Bovcu igrajo nov šport: tenigolf

Nov dan, nov šport. Športne discipline postajajo kot nove stranke v politiki. Hitro prihajajo in se borijo predvsem, da bi obstale. In tisti, ki nove športe najraje preizkuša, je novinar oddaje Svet Aleksander Pozvek. In odpravil se je v Bovec kjer domuje šport z imenom tenigolf. Verjetno vam je že jasno, da gre za kombinacijo tenisa in golfa. Kako pa vse skupaj poteka na terenu?