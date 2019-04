S toplim vremenom se je povečalo število ilegalnih prehodov v Slovenijo

Policija dnevno poroča o prijetju večjih skupin nelegalnih prebežnikov. Opažajo, da se je letos povečalo število Maročanov, Alžircev, narašča pa tudi število državljanov iz Azije in Afrike. Na to opozarjajo v vasi Koprivnik pri Kočevju, kjer se z begunci srečujejo vsakodnevno. V gozdu brez težav najdejo osebne stvari, prebežniki pa so noč preživeli celo v eni od zapuščenih hiš v vasi.