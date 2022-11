Žal ne moremo imeti vsega. Zaradi pretoplega vremena za ta čas še vedno vztrajajo številne žuželke. K toplemu vremenu in kopanju v morju prvega novembra letos tako sodi tudi brenčanje nadležnih komarjev. Potem so tukaj še muhe, harlekinske polonice in hrošči smrdljivci, še vedno pa se morate zaščititi tudi pred klopi.