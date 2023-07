S torkom znova napovedan oranžni alarm za vso državo

Vremenoslovci so za ta teden ponovno prižgali oranžni alarm. Močne nevihte bodo zajele severni del države, glavno nevarnost bodo predstavljali močni sunki vetra in toča. Že v torek bodo nevihte tudi čez dan pogostejše, ponovno bo na udaru severna Slovenija, kjer lahko nevihte prinesejo tudi dolgotrajnejše nalive, zaradi česar obstaja nevarnost poplav. Oranžni alarm bo jutri od polnoči naprej veljal za celotno državo. Zakaj je letos vreme tako nestabilno in ali je to ob podnebni krizi naša prihodnost?