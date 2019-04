S traktorjem 'naslikal' Leonarda da Vincija

Italijanski umetnik Dario Gambarin je 500 let po smrti enega najbolj slavnih umetnikov, slikarjev, kiparjev, arhitektov v zgodovini, njegov obraz 'naslikal' na polju, ki pripada njegovi družini.

Podobo Leonarda da Vincija je umetnik v italijanskem mestu Verona ustvaril kar s traktorjem, in sicer na 27 kvadratnih kilometrov velikem območju, za to pa je potreboval osem ur.

Leonardo da Vinci se je rodil leta 1452 v italijanski Toskani. Renesančnega slikarja, kiparja, arhitekta in vsestranskega umetnika dandanes mnogi imenujejo za genija, predvsem zaradi njegovih prispevkov na področju anatomije, gradbeništva in astronomije. Njegova najbolj znana dela so Mona Liza, portet ženske s skrivnostnim nasmehom, freska Zadnja večerja, njegov ikonični Vitruvijev človek, pa spada med najbolj znane in prepoznavne podobe na svetu. Da Vinci je umrl leta 1519, vse do danes se je ohranilo 15 njegovih del.