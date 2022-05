Razdor glede ruške obvoznice se nadaljuje

V Rušah krajani še vedno nasprotujejo novi trasi obvoznice, ki bi tekla dobesedno čez njihova dvorišča. Za traso so, kot pravijo, izvedeli šele pred tremi meseci, županja naj bi jo pripravljala v tajnosti. Ena trasa obvoznice je bila v prostorski načrt vrisana že pred tridesetimi leti, a občina je šla v iskanje druge, ki pa bi posegla v dvorišča krajanov, v nekaterih primerih celo v rušitev hiše. Prizadeti krajani županji očitajo, da je šla v iskanje nove trase, zato ker sama živi v bližini prvotne trase, županja pa zdaj odgovarja, da ji je čisto vseeno, katera trasa bi obveljala, in da so imeli občinski svetniki možnost zavrniti drugo traso, pa tega niso storili.