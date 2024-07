Problematika brezplačnih kosil za učence: premajhne kuhinje in premalo kadra

Kdo vse bo v prihodnjem šolskem letu upravičen do brezplačnega kosila v šoli? Vsi učenci iz družin, do vključno četrtega dohodkovnega razreda. S prvim septembrom 2027 pa bo v veljavi brezplačno kosilo za vse učence. Slednje je vlada sprejela že pred letom dni, in sicer ob glasnih opozorilih ravnateljev osnovnih šol, da bo to v praksi skorajda nemogoče izvajati. Pa se je v letu dni po sprejemu zakona kaj spremenilo? Prav nič, pravi predsednica Združenja ravnateljev.