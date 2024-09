Dogodek na avtobusu, ki ga ni bilo: ravnateljice ne bodo razrešili

Zdaj se lahko saga o izmišljenem nasilnem dogodku z migrantom na avtobusu, ki naj bi poškodoval osnovnošolko, in neposrečeni komunikaciji okoli tega, končno zaključi. Tako je sklenil Svet Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani. O razrešitvi ravnateljice, kar so predlagali v neprofitni organizaciji Državljan D, niso glasovali, saj da ravnateljica ni naredila nič narobe, ravno obratno. Pohvalno, tudi s strani župana, je sledila predpisanim protokolom. A dejstvo je, da se s pomočjo družbenih omrežij informacije vse pogosteje izkrivljajo, širi se sovražni govor in sporočilo, ki je bilo namenjeno izključno staršem, se je po ne vemo kakšnem naključju spretno prepletlo s pred evropskimi volitvami napetim ozračjem.