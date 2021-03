Bo epidemiji koronavirusa sledila še epidemija duševnih bolezni?

Kot smo poročali že večkrat, so se zaradi epidemije nekateri otroci znašli v hudih stiskah. To dokazujejo tudi podatki o klicih na svetovalni telefon za otroke in mladostnike. Tom telefon je lani prejel kar 70 odstotkov več klicev, v katerih so otroci govorili o samomoru. Tako visoka številka je nedvomno znak za alarm. Strokovnjaki svarijo, da bi lahko epidemiji covida-19 sledila tudi epidemija duševnih bolezni.

