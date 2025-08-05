Sajovic: Cilj je, da čim več sredstev naredimo doma

Ministrstvo za obrambo napoveduje državni obrambni holding. Cilj je, da čim več sredstev za obrambo, varnost in odpornost naredimo doma in da tudi sredstva ostanejo doma, je pojasnil minister Sajovic. Povsem napačne pa so trditve, je tudi poudaril, da bodo obrambni nakupi potekali prek novega holdinga, vse nabave bodo še naprej potekale prek ministrstva.