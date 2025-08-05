Svet
Sajovic: Cilj je, da čim več sredstev naredimo doma
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Ministrstvo za obrambo napoveduje državni obrambni holding. Cilj je, da čim več sredstev za obrambo, varnost in odpornost naredimo doma in da tudi sredstva ostanejo doma, je pojasnil minister Sajovic. Povsem napačne pa so trditve, je tudi poudaril, da bodo obrambni nakupi potekali prek novega holdinga, vse nabave bodo še naprej potekale prek ministrstva.
Naslednji članek
Srečnež po dveh mesecih in pol še vedno ni prevzel dobitka Jackpot
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.