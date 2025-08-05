Svetli način
Sajovic: Cilj je, da čim več sredstev naredimo doma

Ljubljana, 05. 08. 2025 19.31

Danica Jovanović
Ministrstvo za obrambo napoveduje državni obrambni holding. Cilj je, da čim več sredstev za obrambo, varnost in odpornost naredimo doma in da tudi sredstva ostanejo doma, je pojasnil minister Sajovic. Povsem napačne pa so trditve, je tudi poudaril, da bodo obrambni nakupi potekali prek novega holdinga, vse nabave bodo še naprej potekale prek ministrstva.

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

StayALive
05. 08. 2025 19.41
Kja pa lahko naredimo "doma" ? NIČ ! TAM je šel v maloro, ravne jeklo prav tako, ijs je v ruskih rokah, Mure več ni da bi šivali niforme, Fotona military je prodana. Teh par padalecv pa za eno organizirano vojaško proizvodnjo ne predstavlja nič. Edink ora lahk začemo proizvajat so bojni strupi v Krki.
