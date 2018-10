Salvini: Če kdo načrtuje, da bo tu odvrgel desetine migrantov ...

Uslužbenci na letališču v Münchnu so povedali, da bavarske deželne oblasti v prihodnjih dneh načrtujejo prvo večjo deportacijo migrantov, ki so se v EU prvič registrirali v Italiji. V to državo naj bi jih vrnili s čarterskimi leti v spremstvu bavarske policije.

Bavarsko notranje ministrstvo te informacije ni niti potrdilo niti zanikalo.

"Če kdo, v Berlinu ali Bruslju, načrtuje, da bo tu odvrgel desetine migrantov z nepooblaščenih čarterjev, se mora zavedati, da nima in ne bo imel na voljo nobenega letališča.Zapiramo letališča, tako kot smo že zaprli pristanišča," je na to s tvitom odgovoril italijanski notranji minister Matteo Salvini.