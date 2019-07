Ob obisku Salvinija na Tržaškem napovedani protesti

Matteo Salvini bo jutrišnji obisk v Trstu začel s podpisom pogodbe z madžarskim zunanjim ministrom. Madžari namreč nameravajo vlagati v tržaško pristanišče. Sledil bo podpis posebnega protokola, ki zadeva vračanje ilegalnih migrantov v domovino. A Salvini naj bi med drugim spregovoril tudi o dodatni zaščiti vzhodne italijanske meje, torej o možnosti namestitve bodeče žice na meji s Slovenijo.

Ilegalne migracije so tema, ki so podporo in priljubljenost stranki Liga in njenemu vodji ponesle v nebo. "Napenjanje mišic okrog migrantov nosi politične točke," pravi Igor Devetak, namestnik urednika Primorskega Dnevnika. Zato tudi žuga Sloveniji z možnostjo postavitve bodeče žice, meni Devetak. Gre predvsem za notranje politično agendo.

"V ponedeljek na predstavitvi mešanih policijskih patrulj italijanska stran ni želela posteči s podatki. Zanimivo, da država, ki da alarm, potem ne dokaže, če je sploh ta alarm utemeljen," še pove Devetak.

Je pa dejstvo, da je ilegalnih prehodov meje iz dneva v dan več na naših tleh. Samo od včeraj zjutraj so prijeli 97 oseb. Vprašanje pa je, koliko se jih naši policiji izogne in pride do Italije.