Salvini razmišlja o kandidaturi za predsednika Evropske komisije

Italijanski notranji minister in vodja desne stranke Liga Matteo Salvini razmišlja, da bi na evropskih volitvah nastopil kot vodilni kandidat zavezništva populističnih strank in se tako potegoval za mesto predsednika Evropske komisije. "Za to so me prosili prijatelji iz različnih evropskih držav," pravi.

Matteo Salvini bo o kandidaturi še razmislil. FOTO: AP "Vesel sem, da v meni tudi zunaj Italije vidijo nekoga, ki lahko zaščiti narode," je Matteo Salvini pojasnil v pogovoru za današnjo izdajo časnika La Repubblica. Po njegovih besedah je sicer še prezgodaj govoriti o kandidaturi. "V zadnjem času spričo osnutka proračuna, evropske in migracijske politike nisem imel časa razmišljati o kandidaturi. Maj je še zelo oddaljen. Bom še razmislil," je dejal Salvini, ki je tudi italijanski notranji minister. Pojasnil je še, da se trenutno pogovarja s "poljskimi in madžarskimi prijatelji". Salvinija označujejo za populista, sam pravi, da je to "kompliment". FOTO: AP Salvini je v pogovoru še opozoril na večje število evroskeptikov v Italiji. Glede na javnomnenjsko raziskavo Eurobarometer se je delež evroskeptikov v Italiji povečal na 44 odstotkov. "Če bo Bruselj zavrnil naš osnutek proračuna, se bo ta delež povečal na 70 odstotkov," je dejal Salvini. "Birokrati v Bruslju vedo, da bodo morali iti domov. Po evropskih volitvah bo tudi v Evropi zavel veter sprememb," je posvaril. Kdo bo nasledil Junckerja? Koncept vodilnih kandidatov ali "spitzenkandidatov" je EU uvedla pred prejšnjimi evropskimi volitvami, da bi nadela obraze odtujeni evropski politiki in okrepila volilno udeležbo. Skladno s tem naj bi vodilni kandidat po tolmačenju Evropskega parlamenta v primeru zmage svoje politične skupine na volitvah postal predsednik Evropske komisije. Evropski poslanci iz Salvinijeve Lige so v Evropskem parlamentu v politični skupini Evropa narodov in svobode (ENF) francoske desničarke Marine Le Pen, ki v 751-članskem parlamentu trenutno zaseda 35 sedežev in je najmanjša politična skupina. Salvini in Le Penova sta pred desetimi dnevi v Rimu napovedala zavezništvo pred evropskimi volitvami. V najvplivnejši evropski stranki, desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), se bosta za vodilnega kandidata za položaj predsednika Evropske komisije pomerila Nemec Manfred Weber in Finec Alexander Stubb. Pred meseci so se sicer hrvaški mediji razpisali o tem, da naj bi o kandidaturi za predsednika Evropske komisije razmišljal tudi Andrej Plenković, a ta za zdaj še ni sprejel takšne odločitve. V drugi najmočnejši, socialdemokratski evropski politični družini (S&D oziroma PES) se rok za oddajo kandidatur za vodilne kandidate še ni iztekel. Kandidata sta za zdaj dva, prvi podpredsednik Evropske komisije, Nizozemec Frans Timmermans in še eden od podpredsednikov komisije, Slovak Maroš Šefčovič. Evropski liberalci (Alde) pa naj bi predstavili ekipo več kandidatov, v kateri naj bi po nekaterih napovedih med drugim bila najbolj priljubljena evropska komisarka, Danka Margrethe Vestager in dolgoletni vodja liberalcev, bivši belgijski premier Guy Verhofstadt.