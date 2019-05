Salvini za visoke denarne kazni za reševanje beguncev

Italijanski notranji minister in vodja Lige Matteo Salvini se je zavzel za zaostritev paketa varnostne zakonodaje. Za zasebne ladje, ki na morju rešujejo begunce in migrante, je tako predvidena denarna kazen od 3500 do 5000 evrov za vsakega begunca, ki ga sprejmejo na krov. V primeru, da bo takšna ladja plula pod italijansko zastavo, ji tudi grozi odvzem licence za obdobje do enega leta.