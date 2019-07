Salvini zanika rusko financiranje: pripravljen odgovarjati v parlamentu

ŠALA DNEVA Arhiv

Lovec se odpravi na lov. Kmalu začne deževati in močno pihati, zato se vrne domov. Zelo potiho se sleče in zleze k ženi v posteljo. Ona ga na pol v snu vpraša: ''Ljubi, kakšno pa je vreme zunaj?''

''Zelo hladno je in dežuje.'' ''Oh, moj mož, ta norec, se je pa v takem vremenu odpravil na lov.''