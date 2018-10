Kontroverzna odločitev italijanske županje: otroci migrantov primorani jesti doma, stran od vrstnikov

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je bil primoran odreči podporo kontroverzni politični odločitvi mestnih oblasti severnoitalijanskega mestu Lodi, zaradi katere so morali otroci migrantov za šolska kosila plač evati višjo ceno v primerjavi z njihovimi italijanskimi vrstniki, s tem pa so jih posledično prisilili v to, da so se prehranjevali ločeno od njih.

Italijanski minister je ’klonil’ pod pritiskom izida kampanje množičnega financiranja, prek katere so v znak protesta proti nameri županje Sare Casanova , ki prihaja iz vrst Salvinijeve skrajno desne stranke Liga, zbrali 60.000 evrov sredstev, s katerimi bi pomagali plač evati šolske obroke otrokom, katerih starši so večinoma afriški migranti. Zaradi odločitve lokalnih oblasti so morale migrantske družine državnim oblastem prijaviti premoženje, ki ga imajo v Italiji in v državi, iz katere prihajajo. Ker gre večinoma za migrante iz afriških držav, je bila ta zahteva za večino težko izvedljiva oziroma nemogoča zahteva. Posledično so morale te družine plačati polno ceno šolskih obrokov, česar pa finančno niso zmogle. Dodaten udarec za njih je bilo tudi plač evanje avtobusnega prevoza (210 evrov vsake štiri mesece).

Vrnitev apartheida?

Medtem ko so aktivisti in levi politiki dogajanje v mestu Lodi na severu Italije ostro obsodili in ga primerjali celo z apartheidom, sistemom rasne segregacije, zatiranja in izkoriščanja črnskega prebivalstva v Južnoafriški republiki med letoma 1948 in 1994, je Filomena Albano, italijanska komisarka za otroke, mestni svet pozvala, naj ponovno razmisli o diskriminatornem ukrepu. "Nezamisljivo je, da majhne otroke silijo, da jedo sami, odrezani od svojih vrstnikov, zato ker njihovi starši finančno ne zmorejo plačati šolske prehrane," je dejala za italijanski časopis La Repubblica.

Skupina, imenovana Koordinacija dajatev enakosti, je začela s kampanjo množičnega financiranja po celotni Italiji in zbrala 60.000 evrov pomoči za plačilo obrokov šolske prehrane in avtobusnega prevoza.

Notranji minister Salvini pa je nato odrekel podporo ukrepu in prek Facebooka sporočil, da bo za prijavo premoženja zadostovala 'samoocenitev sredstev', s čimer bodo lahko otroci migrantov upravičeni do subvencioniranih obrokov hrane.

Do tega preobrata je prišlo tudi zaradi pritiska njegovega vladnega koalicijskega partnerja, Luigija Di Maia, vodje populističnega Gibanja petih zvezd gibanja, ki je pohvalil velikodušnost Italijanov in dejal, da "nobenemu otroku ne bi smeli škodovati". Kljub številnim izrazom protesta je županja Casanova odgovorila, da bo pri svoji odločitvi vztrajala. Oglasil se je tudi nekdanji italijanski premier Matteo Renzi in ukrep opisal kot "narodno sramoto". "Ob pogledu na otroke, diskriminirane iz ekonomskih razlogov, boli srce," je zapisal na Twitterju. In dodal: "Politika, ki temelji na sovraštvu in strahu, ustvarja pošasti."