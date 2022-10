Si predstavljate, da bi počečkali čisto vsak kotiček svoje hiše? Verjetno je kaj takega že prišlo na misel vsakemu otroku, a ponavadi so starši tisti, ki preprečijo take načrte. Sam Cox je s čečkanjem začel v spalnici in se ni ustavil, dokler hiša ni bila prekrita s črno-belimi vzorci. Za poslikavo svojega dvorca je potreboval dve leti, več sto litrov barve in zelo razumevajočo ženo.