Šaman, ki je želel izgnati Putina, pristal v psihiatrični bolnišnici

Šamana Aleksandra Gabiševa so vrnili v Jakutijo, tam pa so ga odpeljali v psihiatrično bolnišnico. Vrača so prijeli v četrtek na avtocesti blizu Bajkalskega jezera po približno 3000 prehojenih kilometrih. V Moskvo je načrtoval prispeti leta 2021.

Jakutsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so ga odpeljali v psihiatrično bolnišnico, kjer bodo strokovnjaki ocenili njegovo duševno zdravje. Dodali so, da so v primeru bolezni pripravljeni pomagati.