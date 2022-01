Nasilno leto? Samo v januarju že več poskusov umora in uboja

Se nam zgolj zdi ali pa smo dejansko zakorakali v precej nasilno leto? Samo v januarju so policisti obravnavali že več poskusov umora in uboja, večina se je končala s poškodbami. Zadnja dva poskusa uboja sta se zgodila minuli konec tedna, najprej v Velenju, kjer je 33-letni moški zabodel 36-letnika in včeraj v Polju, ko naj bi 36-letnico sredi parkirišča napadel in zabodel njen nekdanji partner.

