Ponekod bo pridelka celo 90 odstotkov manj, predvsem tam, kjer so tla prodnata oz. peščena. Od koruze ni ostalo skorajda nič, storži so majhni in brez ustrezne prehrambene vrednosti, zato je največja skrb predvsem, s čim bodo kmetje nahranili živino. Še najbolj na udaru bodo farme, ki se ukvarjajo s prašičerejo. Prizadeta polja si je v družbi kmetijske ministrice ogledal tudi predsednik vlade in povedal, da so že v iskanju rešitev, kako kmetom čim prej pomagati.