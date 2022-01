Samomorilne misli se pojavljajo tudi pri otrocih, potrebna je takojšnja pomoč

Ravnatelj osnovne šole Vita Kraigherja Branko Lah je bil danes čustven: "Te hude stiske kažejo to, da so se učenke in učenci sposobni samopoškodovati in mi to opazimo". Tudi na njihovi šoli so imeli primere učencev s samomorilnimi mislimi, razlaga svetovalna delavka Darja Progar. "V lanskem šolskem letu smo imeli pri 12-letnikih dva primera, en primer pri 13-letnici in pa letos tudi pri 14 let starem otroku. Nič se ne sprašujemo, ali je to samo trenutna situacija, ampak se takoj odzovemo, tako da takoj obvestimo starše o tem in jih prosimo, da poiščejo pomoč zunanjih strokovnjakov, v šoli pa se tudi organiziramo, da smo vsi na to pozorni," pove. Zato je pomembno, pravi, da jim starši, ko stiske zaznajo, zaupajo, verjamejo in z njimi sodelujejo.

Andreja Poljanec, psihologinja ter zakonska in družinska psihoterapinja je pojasnila, da pri mladostnikih na zunaj tovrstne vedenjske vzorce bolj slabo opazimo, pa tudi jih ne znamo prepoznati. "Velikokrat so tej otroci pritajeni, neopazni." Notranja stiska, globina teh čustev je za večino težko breme, pravi in dodaja da te mladostnike večinoma spremlja občutek ničvrednosti, da nikamor ne spadajo, da niso cenjeni, obdaja jih celo občutek, da so odveč. "Če tej mladostniki nimajo niti ene osebe ob kateri se počutijo ljubljene je lahko hitro preveč."