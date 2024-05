Skupina zamaskiranih moških v prestolnici ustrahuje migrante

Na spletu je zaokrožil posnetek zamaskiranih moških, sami sebe so poimenovali Slovenska obrambna straža, ki naj bi skrbeli za 'varno Slovenijo' in se zavzemali za remigracijo. Na videoposnetku se je skupina zamaskirancev sprehodila po Ljubljani, nato prijela moškega, domnevno migranta, ki so ga s prozorno folijo privezali na drog ulične svetilke, kasneje pa so se z njim posneli še tako, da je imel obraz prekrit z majico, okoli vratu zanko, v rokah pa napis "Remigracija". Policija še preverja avtentičnost posnetka.