Samotestiranje dijakov in učencev prostovoljno, a ključno pri ohranjanju odprtih šol

Letošnja jesen bo tako kot lani drugačna zaradi koronavirusa. Dijaki in učenci zadnje triade osnovne šole lahko zato od zdaj naprej v lekarnah prevzamejo komplete za samotestiranje. Učenci se bodo samotestirali prostovoljno, so si pa vsi, tako stroka kot tudi učitelji in ravnatelji, enotni – samotestiranje bo ključno pri ohranjanju odprtih šol. Z dijakom tretjega letnika srednje šole smo se odpravili v lekarno in preverili, kako izdajanje kompletov poteka v praksi.





