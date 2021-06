Sanacija odpadnega blata v Pivoli: trajala bo še vsaj dva tedna

Sanacija 200 ton odvrženega odpadnega blata v Pivoli po skoraj štirih tednih še vedno ni končana. Na delu je številčna ekipa, dela, pravijo, potekajo po načrtu, tudi kakovost vode v podtalnici je za zdaj dobra, bojijo se le, kaj bo prineslo močnejše deževje. Kako v prihodnje preprečiti tovrstne ekološke katastrofe, ki so izključno plod koristoljubja posameznikov, in kje so osumljeni danes?

