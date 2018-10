Sanaderju dve leti in pol zapora zaradi vojnega dobičkarstva

Zagrebško županijsko sodišče je nekdanjega hrvaškega premierja in predsednika HDZ Iva Sanaderja obsodilo na dve leti in pol zapora zaradi vojnega dobičkarstva v primeru Hypo. Gre za ponovljeno sojenje v primeru kaznivega dejanja iz časov vojne na Hrvaškem, ko je bil Sanader pomočnik hrvaškega zunanjega ministra.

Nekdanji hrvaški premier Ivo Sanaderje bil v združenih korupcijskih primerih Hypo in Ina-Mol na prvi stopnji leta 2012 obsojen na deset let zapora zaradi korupcije in vojnega dobičkarstva. Spoznan je bil za krivega prejetja sedem milijonov nekdanjih avstrijskih šilingov (pol milijona evrov) nezakonite provizije pri sklenitvi pogodbe z avstrijsko banko Hypo Alpe Adria o posojilu za hrvaško zunanje ministrstvo sredi 90. let prejšnjega stoletja.

Ivo Sanader danes na sodišču v Zagrebu. FOTO: AP

Primer Hypo je bila prva od šestih obtožnic za korupcijo proti Sanaderju. V skoraj deset let trajajočih sodnih postopkih je bil Sanader nepravnomočno obsojen tudi v primeru Planinska, v katerem je dobil štiri leta in pol zapora. Sanaderju vnovič sodijo tudi v enem največjih korupcijskih primerov Fimi-media.

Hrvaško vrhovno sodišče je nato Sanaderju omililo kazen na osem in pol let zapora zaradi vojnega dobičkarstva in podkupovanja, hrvaško ustavno sodišče pa je leta 2015 pravnomočno sodbo razveljavilo iz postopkovnih razlogov. Primer so vrnili na prvostopenjsko sodišče v Zagrebu in ga ločili od primera Ina-Mol, v katerem se bo ponovljeno sojenje začelo v torek. Sodnica Jasna Galešić je danes povedala, da je Sanader zagrešil kaznivo dejanje vojnega dobičkarstva, in mu izrekla dve leti in pol zaporne kazni. Upoštevala je tudi čas, ki ga je Sanader preživel v priporu, ki presega čas kazni. Prav tako bo moral v državni proračun vrniti pol milijona evrov, ki jih je osebno prejel kot nezakonito provizijo, je še povedala Galešićeva. Sodba še ni pravnomočna. Tožilstvo je napovedalo, da se bo pritožilo na višino zaporne kazni, pritožbo pa je napovedal tudi Sanaderjev odvetnik Čedo Prodanović.Z drugo Sanaderjevo odvetnico Jadranko Sloković vztrajata, da ni nobenih dokazov o Sanaderjevem prevzemu domnevne podkupnine. Pričakujeta, da bo vrhovno sodišče ugodilo pritožbi obrambe in Sanaderja oprostilo obtožb vojnega dobičkarstva. Slokovićeva je poudarila, da je Sanader prestal v priporu več kot štiri leta, kar pomeni, da mu niti v primeru podobne pravnomočne sodbe ne bo treba v zapor. Spomnila je, da je premoženje družine Sanader zamrznjeno ter da bodo v primeru pravnomočne sodbe škodo, ki jo je utrpela država, poplačali iz Sanaderjevega premoženja.

