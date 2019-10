Sandersu načrte med politično kampanjo 'prekrižala' operacija

Bernie Sanders , eden od vodilnih kandidatov demokratov za ameriškega predsednika - volitve bodo leta 2020 - je zaradi težav z zdravjem do nadaljnjega odpovedal vse načrtovane dogodke v sklopu kampanje. 78-letnik namreč okreva po operaciji, ki jo je potreboval zaradi krvnega strdka oziroma zamašene arterije.

Sanders je do nadaljnjega odpovedal vse predvidene dogodke v tekmi za osvojitev predsedniške nominacije demokratske stranke in priložnost, da se novembra 2020 na volitvah pomeri z republikancem Donaldom Trumpom .

V torek ga je med obiskom Nevade začelo močno boleti v prsih. Kot je sporočil njegov svetovalec Jeff Weaver, so po zdravniškem pregledu in preiskavah ugotovili, da ima vermontski senator zamašeno arterijo, uspešno pa so mu nato vstavili dve žilni opornici. Senders se po Weaverjevih besedah po operaciji počuti dobro, se pogovarja, v prihodnjih dneh pa bo počival.

Kako dolgo bo trajalo okrevanje in ali bo to vplivalo na njegov nastop na naslednji razpravi demokratov, ki bo potekala 15. oktobra, ni znano, poroča BBC. Mu pa njegovi protikandidati pošiljajo želje za hitro okrevanje.

Ostaja med prvo trojico vodilnih demokratov

Sanders je pred tem sicer naznanil, da je za politično kampanjo zbral že več 25 milijonov dolarjev (dobrih 22 milijonov evrov).