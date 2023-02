Po novi reformi v javnem sektorju 25 tisoč ljudi ne bo več pod minimalno plačo

"Nihče ne bo na slabšem, kot je danes," je obljuba ministrice za javno upravo Sanje Ajanovič Hovnik, ki je napovedala, da z novo plačno reformo v javnem sektorju 25 tisoč ljudi ne bo več pod minimalno plačo. Vladna stran se je v četrtek prvič sestala s 45 sindikati javnega sektorja in jim predstavila predlog spremembe javnega plačnega sistema. Javni sektor se namreč srečuje z vedno večjim nezadovoljstvom zaposlenih, vedno manjšo stimulativnostjo plač in s težavami pri pridobivanju mladega kadra. In katere bodo prve rešitve ministrice?

