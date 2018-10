Sanjske plaže na otoku Boracay ne bodo več samevale

Pod novim režimom so na plažah prepovedani prostori za masaže, stojnice z izdelki, prostori za kresove in celo izdelovalci nekoč slavnih gradov iz peska, s katerimi so se obiskovalci lahko fotografirali. Prav tako so vsaj začasno prepovedani vsi vodni športi z izjemo plavanja, tri igralnice na otoku pa so vrata zaprle za vedno.

Oblasti so vzpostavile 30-metrski pas od morske gladine proti notranjosti otoka, iz katerega so izrinile podjetja in podrle nekatere stavbe. Novemu režimu se še prilagajajo turistični resorti, številni gradbeni stroji še brnijo.

Na otoku bo lahko hkrati največ 19.200 turistov, kar namerava vlada nadzorovati s številom razpoložljivih hotelskih sob. Vrsta restavracij in hotelov, ki niso izpolnjevali standardov, je morala zapreti vrata, ponovno so turistom na voljo zgolj storitve nekaj manj kot 160 s turizmom povezanih podjetij. Prepovedane bodo tudi ogromne večdnevne zabave na plažah, ki so nekoč pritegnile na tisoče željnih zabave.