Sanjski moški presenetil slovensko košarkarsko reprezentanco na pripravah

Slovenska ženska reprezentanca je zbrana v Zrečah, kjer nadaljuje priprave na EuroBasket, ki ga bosta gostili Francija in Španija. Do odhoda v Strasbourg bodo naše košarkarice na domačih tleh odigrale še dve pripravljalni tekmi. Smo pa izvedeli, da članice slovenske izbrane vrste redno spremljajo resničnostni šov Sanjski moški. In kaj bi lahko bila večja motivacija, kot da naše košarkarice pred njihovim tretjim zaporednim nastopom na EuroBasketu na pripravah preseneti kar Gregor Čeglaj?

icon-expand