Zadnjo oddajo Sanjski moški sta zapustili kar dve tekmovalki. To sta bili Nina Savnik, ki se Gregorju ni dovolj odprla, in najmlajša tekmovalka, temperamentna Polona Kranjc. Če je za večino petek najljubši delovni dan, pa je za našega novinarja Aleksandra Pozveka to skoraj zagotovo ponedeljek. Razlog pa: obisk izpadlih tekmovalk iz šova Sanjski moški.

icon-expand