Gospe, ki so želele en teden preživeti v Turčiji, si niso predstavljale, da se bo njihovo sanjsko potovanje spremenilo v precej drago nočno moro. Najprej so naletele na oviro že na letališču, ko pa so prispele v Turčijo, so tam doživele nov šok. Hotelske sobe zanje agencija sploh ni plačala. Končni strošek za počitnice, ki so padle v vodo pa je znašal dobrih 5000 evrov.