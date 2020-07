Nogometašu Santiju Cazorli so dejali, da ne bo več hodil, a jim je dokazal prav nasprotno

Izkušeni španski nogometaš Santi Cazorla se seli v Katar, kjer bo združil moči z nekdanjim zvezdnikom Barcelone Xavijem. Cazorla se po izjemnem boju ob igriščih in filmskem povratku na zelenice poslavlja od nogometa na najvišjem nivoju. Dejali so mu, da ne le, da ne bo mogel več igrati nogometa, temveč da bo lahko zelo srečen, če bo še hodil. Ni jim verjel, delal je na povratku in se vrnil v velikem slogu. Od vrhunskega nogometa se je poslovil kot zmagovalec.