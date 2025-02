Santorini: v strahu pred potresom polni trajekti in turistične agencije

Grški otok Santorini se pošteno trese. V zadnjih dveh dnevih so tam našteli več kot 200 potresnih sunkov z magnitudo med 3 in 4,7. Čeprav večje škode niso povzročili, pa med otočani in turisti vlada panika, saj seizmologi ocenjujejo, da glavnega udarca iz globin še ni bilo. Mnogi so noč preživeli na prostem ali v avtomobilih, nekateri pa zapuščajo otok. Trajekti so polni, zasedeni so tudi številni leti s Santorinija. Tja so preventivno že prispele enote civilne zaščite, na morebitno reševalno operacijo se pripravlja tudi vojska. Šole so zaprte, vsi dogodki v zaprtih prostorih pa odpovedani.