Sarajevo mesto z najbolj onesnaženim zrakom na svetu

Če je indeks AQI, ki ga je uveljavila ameriška agencija za varstvo okolja, med 300 in 500, pomeni, da je prišlo do izjemnega onesnaženja, za katerega so značilne visoke koncentracije prahu, žveplovega dioksida in ogljikovega monoksida. Nevarno onesnažen zrak so v Sarajevu danes namerili že tretji dan zapored.

Glede na današnji indeks je bilo Sarajevo najbolj onesnaženo mesto na svetu, pred indijsko prestolnico New Delhi, v kateri so namerili indeks 241, kažejo podatki na spletni strani aqicn.org. Treba pa je vedeti, da v številnih mestih, ki imajo zelo velike težave s čistočo oziroma nečistočo zraka, meritev ne izvajajo.