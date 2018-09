Sarajevska policija pri migrantih odkrila večje količine orožja

Sarajevska policija je pri migrantih odkrila večje količine orožja. Alžirskega in sirskega državljana so aretirali, potem ko sta skušala pobegniti policistom, ki so ju želeli legitimirati. Med preiskavo njunega stanovanja so našli puško, štiri pištole, dušilec in več sto nabojev. Minister miri, da se je število migrantov v BiH bistveno zmanjšalo.

