Sarajevski gasilci rešili mačko, ki se je nadihala dima

Požar v stanovanju v Sarajevu k sreči ni poškodoval ljudi, a ko so ga gasilci pogasili, so v njem našli mačko z opeklinami, ki ni kazala znakov življenja, poroča spletni portal klix.ba.

Po besedah stanovalcev mačka živi pri njihovem vhodu, a nima svojega lastnika. Predvidevajo, da se je zadušila v dimu. Gasilci so ji kljub temu pomagali, jo odnesli na travnik pred hišo, dali kisik in pričeli z reanimacijo. Na presenečenje prisotnih je mačka odprla oči in ponovno zadihala.

Gasilci so uspešno oživljanje pospremili z nasmehom, prisotni pa so izrazili zadovoljstvo, da imajo poklicne gasilce, ki so znova pokazali svoje veliko srce.