Šarčevo vlado zaznamovale številne kadrovske rošade

Najbolj odmevni so bili odhodi ministrov. Odšli so: Marko Bandelli, Dejan Prešiček, Jure Leben inSamo Fakin. Bandellija je zamenjal Iztok Purič, PrešičkaZoran Poznič, Lebna Simon Zajc, Fakina pa Aleš Šabeder.

Vsi ti ministri so pripeljali tudi svoje državne sekretarje. Na Ministrstvo za okolje in prostor sta prišla Mark Maver in Aleš Prijon, na Ministrstvo za zdravje pa Tomaž Pliberšek. Ta je bil razrešen kot direktor občinske uprave Radencev, saj se nista razumela s tamkajšnjim županom Romanom Leljakom.

Odhodi in prihodi so se dogajali tudi v kabinetu predsednika vlade. Prišel je Franc Vesel, državni sekretar za področje malega gospodarstva. Kabinet pa sta zapustila Peter Vilfan in Roman Kirn, ki se že kar nekaj časa ni razumel z Marjanom Šarcem in je želel oditi že decembra. Po naših neuradnih informacijah o odhodu razmišlja tudi tesen sodelavec Marjana Šarca Vojmir Urlep.