Šarec: Če se bodo stranke držale predvolilnih obljub, so edina možnost predčasne volitve

Stranke morebitne nove vlade lahko samo s programom dokažejo, da je ne sestavljajo zgolj zato, ker se bojijo predčasnih volitev, je poudaril predsednik republike. Prav to, kdo bo novi kandidat za mandatarja, ali bo to Janez Janša ali nekdo drug, denimo Zdravko Počivalšek, pa lahko zelo pomembno vpliva na to, ali bodo v parlamentu oblikovali novo vladno večino ali pa gremo na predčasne volitve.