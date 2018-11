Šarec: Liberalci bodo močna sila v boju proti evroskepticizmu

"Ne želimo, da Evropa zdrsne nazaj v preteklost," je še pozval pred prihajajočimi volitvami v Evropski parlament in v luči porasta širjenja strahu, popul izma in ksenofobije v Evropi.

"Prepričan sem, da smo dovolj odprti in samozavestni, da bomo postali prava sila v Evropi. Sila, ki bo dovolj močna, da se bo borila proti strupenemu popul izmu in evroskepticizmu. In da bomo dovolj močni, da bomo dobil vsaj en visoki položaj v EU, ker liberalizem lahko in mora imeti ključno vlogo v evropski politiki," je dejal Marjan Šarec.

Za LMŠ včlanitev v Alde pomeni priložnost za vzpostavitev močnih mednarodnih povezav, s čimer LMŠ stremi k svojemu cilju, to je povečati vpliv in ugled v Evropski uniji, hkrati pa nadaljevati z delom na lokalni ravni, saj je lokalna raven temeljna za uspešen razvoj posameznika, občine, družbe in države, so sporočili iz stranke.

Iz Slovenije sta del Alde že SMC zunanjega ministra Mira Cerarja in SAB ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek. Cerar, ki se prav tako udeležuje kongresa, je ob sprejetju LMŠ v Alde čestital Šarcu.

Udeležence je nagovoril tudi Cerar, ki je opozoril na nevarnost širjenja populizma in radikalizma po Evropi. Po njegovi oceni je erozija političnih standardov in vrednot še bolj nevarna, če se ta pojavlja pri velikih političnih skupinah, kot na primer Evropski ljudski stranki (EPP), ki pomembno vplivajo na življenja ljudi, so sporočili iz SMC.

Predstavnike liberalnih političnih strank je pozval k radikalnosti v okviru zavzemanja za človekove pravice in svoboščine, za evropske demokratične vrednote in načela.

Ob odprtju kongresa je več kot 1000 liberalcev nagovoril vodja politične skupine v Evropskem parlamentu Guy Verhofstadt. "Evropske volitve leta 2019 bodo odločilni boj za dušo Evrope,"je pozval.

Evropska komisarka za promet, Slovenka Violeta Bulc je dodala, da bodo evropske volitve priložnost, da se upanje, vero, moč in spoštovanje demokracije pripelje na vse konce Evrope. "Zaupam v liberalce, da ne bodo sodili, ampak povedali, kakšen svet želijo," je dodala.

Na kongresu bodo člani Alde razpravljali in potrjevali volilni program pred prihajajočimi volitvami v Evropski parlament prihodnjega maja. Upajo, da jim bo uspelo zbrati dovolj podpore, da bodo oblikovali drugo najmočnejšo politično skupino. "Starodaven dvostrankarski politični sistem, ki ga vodijo socialisti in konservativci bo leta 2019 izbrisan. Iz njihovega pepela moramo zgraditi novo Evropo," je dodal Verhofstadt.