Šarec na obisku v Srbiji: državi za krepitev sodelovanja

Marjan Šarec in Ana Brnabić sta največ pozornosti v pogovoru namenila dvostranskim odnosom, načrtom prihodnjega sodelovanja med vladama s poudarkom na krepitvi gospodarskega sodelovanja ter doseganju nadaljnjega napredka glede nasledstvenih vprašanj. Premier Šarec je poudaril, da je Slovenija še naprej močna podpornica širitve EU na Zahodni Balkan.

Predsednik vlade Šarec je odnose med državama označil kot dobre, sodelovanje pa kot dinamično in vsestransko. Poudaril je, da je Srbija pomembna gospodarska partnerica. Državi namreč beležita rast na področju blagovne menjave, storitev in turizma, krepijo pa se tudi naložbeni tokovi med državama. Slovenija je ena največjih investitork v Srbiji, kjer deluje približno 1600 slovenskih podjetij. Srbska premierka je ob tem dejala, da pričakujejo tudi rast srbskih investicij v Sloveniji.

Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje bo Slovenija svojo podporo še naprej udejanjala tudi v praksi prek dvostranskega angažmaja slovenskih ekspertov ter v sklopu aktivnosti EU – slovenski strokovnjaki trenutno sodelujejo pri izvajanju dveh evropskih projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (twinning), in sicer na področju boja proti trgovini z ljudmi ter na področju migracij in azila.

Priložnost za pospešitev reševanja še nerešenih vprašanj v okviru implementacije sporazuma o nasledstvu po nekdanji SFRJ bo na skupni seji obeh vlad. Brnabićeva je izrazila upanje, da naj bi skupno sejo pripravili do konca leta. Vzporedno s sejo vlad, ki jih državi pripravljata od leta 2013, naj bi potekal tudi gospodarski forum.