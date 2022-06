Šarec o donacijah Slovenije na zasedanju obrambnih ministrov

V Bruslju se je v sredo z delovno večerjo začelo tudi zasedanje obrambnih ministrov držav članic Nata, sodelovale pa so tudi partnerice Nata. To so Finska, Švedska in Ukrajina. Glavna tema prvi dan zasedanja je bila agresija na Ukrajino. Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je napovedal, da bodo zaveznice Ukrajini še naprej dobavljale težko orožje in sisteme dolgega dosega, za kar ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahodne države prosi že dlje časa. Stoltenberg je pozdravil tudi napoved ameriškega predsednika Joeja Bidna, da bodo ZDA sprostile novo varnostno pomoč Ukrajini v vrednosti milijarde dolarjev oziroma 960 milijonov evrov. Kaj pa donacije Slovenije?