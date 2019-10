Šarec ob tednu otroka prejel simbolično darilo kot opomin, naj bo prihodnost zelena

Začel se je teden otroka, ob katerem so se ponovno zaslišale besede: »Na mladih svet stoji«. A z Greto in podnebnimi protesti se te besede slišijo vse pogosteje. Mladi so premierju Marjanu Šarcu izročili simbolično darilo – kot opozorilo, da je kot človek s politično močjo odgovoren, da gleda na prihodnost, ki bo bolj zelena. Otroci bodo namreč tisti, ki bodo na tem planetu živeli čez 50, 60 let.