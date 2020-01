Šarec na najbolj pričakovanem zaslišanju leta

"Če gospodje iz komisije nimajo v petek popoldan drugega dela, kot zasliševati predsednika vlade, naj izvolijo," je dejal predsednik vlade Marjan Šarec. Članom parlamentarne komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb je moral odgovarjati, ali je vplival na zaposlitev svoje znanke na Sovi. Prav to je bil tudi povod za napete odnose med Sovo in Knovsom ter med Šarcem in Toninom.