Šarec v Bruslju tudi o arbitraži

Slovenski premier, ki se je sicer s Tuskom in Junckerjem že spoznal septembra na neformalnem vrhu unije v Salzburgu, je v Bruslju nekaj dni pred rednim oktobrskim vrhom EU, ki bo prihodnji teden.

Srečanje s Tuskom, ki je trajalo približno 40 minut, je bilo po neuradnih navedbah s slovenske strani zelo dobro in precej konkretno, s poudarkom na pripravah na vrh, še zlasti na brexitu.

Tusk pa je po srečanju tvitnil, da je z veseljem sprejel Šarca na njegovem prvem obisku v Bruslju ter da sta razpravljala o brexitu, Zahodnem Balkanu in vrhu unije, ki bo naslednji teden.

V Tuskovi tiskovni službi so k temu še dodali, da je bilo srečanje zelo dobro, da je potekalo v zelo pozitivnem vzdušju ter da sta razpravljala o pripravah na vrh prihodnji teden, vključno z brexitom, notranjo varnostjo in migracijami.

Razpravljala sta tudi o širših temah, kot so populizem, Zahodni Balkan in Rusija ter tudi o razvoju dogodkov v povezavi s slovensko-hrvaškim sporom o meji, so še sporočili iz Tuskove tiskovne službe.