'Upreti se moramo poskusom razvrednotenja mednarodnega prava'

Premier Marjan Šarec je v govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev 74. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku izrazil trdno podporo učinkovitemu multilateralizmu in temeljnim načelom, med katere spada tudi vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic.

Uvodoma je dejal, da je svetovni red v tranziciji, mednarodne organizacije pa se trudijo to upoštevati. Pri tem ne gre zavreči temeljnih načel, ki so vodila svet v zadnjih sedmih desetletjih – suverena enakost vseh držav, kolektivna varnost, progresivni razvoj mednarodnega prava in izpolnjevanje obveznosti v dobri veri, mirno reševanje sporov, prijateljsko sodelovanje med državami ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Premier Marjan Šarec je imel govor na splošni razpravi svetovnih voditeljev 74. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku. FOTO: AP

Šarec je odločno podprl multilateralizem ter poudaril, da se je treba osredotočiti na pravno državo in človekove pravice, podnebne spremembe in cilje trajnostnega razvoja, pa tudi izzive, povezane z novimi tehnologijami."Naša zavezanost večstranskemu sodelovanju izhaja iz naših vrednot in trdnega prepričanja, da se svetovna vprašanja lahko rešujejo le s skupnimi močmi," je dejal. "Pri spoštovanju mednarodnega prava ne gre za oportunizem ali politično voljo, ampak za pravno obveznost in sine qua non mednarodnega sistema. Zato je nujno, da se upremo poskusom razvrednotenja mednarodnega prava. Spoštovanje mednarodnih zavez in izvajanje mednarodnih sodnih odločitev sta temeljnega pomena,"je povedal premier.

Vzpostavil tudi pomen ukrepanja na področju podnebnih sprememb

V zadnjih sedmih desetletjih je bil po njegovem dosežen zavidljiv napredek pri varstvu človekovih pravic, a ta ne sme biti samoumeven, treba se je upreti vsakemu poskusu slabitve obstoječe ravni varstva človekovih pravic. "Te so ena največjih dobrin, ki jih lahko zapustimo in tudi moramo zapustiti svojim otrokom," je dejal. Poudaril je, da podnebne spremembe zahtevajo nujno ukrepanje, na kar je opozorilo doslej največje aktiviranje mladih na svetovni ravni in pobuda generalnega sekretarja za sklic podnebnega vrha. "Dolžni smo otrokom, da ne odrinemo pariškega podnebnega sporazuma." "Za Slovenijo je prehod na trajnostno in zeleno gospodarstvo strateška prednostna naloga. Slovenija bo tudi v prihodnje podpirala izvajanje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah; pri tem bomo posebno pozornost namenili trajnostni rabi naravnih virov in gospodarjenju z njimi, predvsem vode, spodbujanju krožnega gospodarstva in ohranjanju ter varstvu biotske raznovrstnosti," je med drugim poudaril premier.

FOTO: AP

'Množične migracije moramo obravnavati s stališča solidarnosti'

Šarec se je v govoru zavzel tudi za lajšanje osnovnih vzrokov za migracije v državah v razvoju."Množične migracije niso nov izziv in jih tudi ni mogoče kar čez noč preprosto ustaviti. Obravnavati jih je treba odgovorno s stališča človekovih pravic in solidarnosti z jasnim poudarkom na preprečevanju - ustrezni obravnavi razmer tam, od koder te migracije izvirajo," je dejal. Zavrnil je vse vrste diskriminacije, se zavzel za zaščito napredka pri spolni enakosti in opolnomočenju žensk, pri čemer je poudaril, da so spolne in reproduktivne pravice bistvene za enakost spolov. Članice Varnostnega sveta ZN je pozval, naj podprejo kodeks ravnanja v zvezi z množičnimi grozodejstvi in se vzdržijo uporabe veta v takih primerih.

